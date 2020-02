İdlibdə Əsəd rejiminin Türk ordusuna qarşı hücumu dünya mediasında da gündəm olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, İngiltərənin "The Guardian" qəzeti İdlibdəki müxtəlif qaynaqlara istinad etdiyi bir xəbərdə 33 türk əsgərinin şəhid olduğu hücumun Rus hava qüvvələri tərəfindən təşkil edildiyini yazıb.

Qeyd edək ki, Rusiya Müdafiə Nazirliyi açıqlama verərək Rusiyanın hücumla bir əlaqəsinin olmadığını açıqlayıb.

Mənbə: "theguardian.com"

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.