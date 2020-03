Gədəbəy rayonunda ağır yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

Hadisə rayonun Düzyürd ərazisində qeydə alınıb.

Qəza nəticəsində 2 nəfər - Nüşabə Hüseynova və onun oğlu Ruslan Hüseynov aldığı xəsarətlərdən hadisə yerində ölüb.

Hadisə zamanı 3 nəfər - 10 yaşlı Məcid Nuriyev, 65 yaşlı Mahir Nuriyev və 59 yaşlı Səriyyə Nuriyeva müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb.

Faktla bağlı araşdırma aparılır. (report)

