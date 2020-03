İran vətəndaşlarının Rusiyaya girişi qadağan edildi

Rusiya Baş Naziri Mixail Mişustin koronavirusa görə İran vətəndaşlarının ölkəyə girişini müvəqqəti qadağan edib.

Milli.Az qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Nazirlər Kabinetinin rəsmi saytında məlumat verilib.

Qərar fevralın 28-dən qüvvəyə minib.

"28 Fevral 2020-ci il, Moskva vaxtı ilə saat 00: 00-dan etibarən, Rusiya Federal Təhlükəsizliyi Xidməti, İran İslam Respublikası vətəndaşlarının Rusiya Federasiyasının dövlət sərhədi üzərindən, təlim və məşğulluq məqsədi ilə, habelə fərdi, turizm və tranzit olaraq Rusiya Federasiyasının ərazisinə daxil olmasını müvəqqəti olaraq dayandırır", - deyə sənəddə vurğulanır.

Milli.Az

