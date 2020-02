Ərdoğan Putinə zəng etdi

Rusiya və Türkiyə Prezidentləri arasında növbəti telefon danışığı olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Xarici İşlər naziri Sergey Lavrov məlumat verib.

Onun sözlərinə görə, söhbət Türkiyə dövlət başçısı Rəcəb Tayyib Ərdoğanın təşəbbüsü ilə baş tutub:

“Söhbət ətraflı olub və İdlib de-eskalasiya zonası ilə bağlı ilkin razılaşmaları yerinə yetirmək üçün hər şeyi etməyin lazım olduğuna həsr olunub”.

Kremlin Mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə, Rusiya Prezidenti Vladimir Putin danışıq zamanı Suriyadakı beynəlxalq terror qruplaşmalarına qarşı mübarizə məsələlərinin prioritet olduğunu qeyd edib.

Mənbə: Ria Novosti

