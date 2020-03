Türkiyədəki suriyalı qaçqınlar Avropa sərhədlərinə yaxınlaşıb

Türkiyədə məskunlaşmış suriyalı qaçqınlar ölkənin Avropa sərhədlərinə yaxınlaşıb.

Milli.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, sərhədyanı rayonlarda 2 mindən çox qaçqın toplanıb.

Bundan başqa, Avropaya dəniz yolu ilə getməyə çalışanlar Çanaqqala vilayətinə gəlirlər.

Qeyd olunur ki, Türkiyə hökuməti quru və ya dəniz yolu ilə Avropaya keçmək istəyən qaçqınların qarşısını almayacağını bildirib.

Daha əvvəl ölkə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Ankaranın qaçqınlar üçün Avropaya qapıları açacağını demişdi.

Milli.Az

