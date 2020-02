Rusiyaya məxsus döyüş gəmiləri İstanbul boğazından keçib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə mətbuatı məlumat yayıb.

"Admiral Makarov" adlı Rusiya döyüş gəmisin İstanbul boğazından keçərək irəliləyib.

Qeyd edək ki, Türkiyə ordusu ötən gecə Suriyada 33 şəhid verib.

