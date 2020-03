2020-ci ilin yanvarında Türkiyədən Azərbaycana tekstil xammalı ixracı artıb.

Milli.Az xəbər verir ki, bu barəd Trend-ə Türkiyə Ticarət Nazirliyindən bildiriblər.

Məlumata əsasən, ötən ay Türkiyədən Azərbaycana 2,466 milyon dollar məbləğində tekstil xammalı ixrac edilib ki, bu da 2019-cu ilin yanvarı ilə müqayisədə 65,6 faiz çoxdur.

Hesabat dövründə Türkiyə dünya bazarına 673,702 milyon dollar məbləğində tekstil xammalı ixrac edib. Bu göstərici 2019-cu ilin yanvarı ilə müqayisədə 0,28 faiz azdır.

Milli.Az

