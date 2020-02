Qadın futzalçılardan ibarət İran millisinin sabiq üzvü Elham Şeyxi koronavirusdan dünyasını dəyişib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Qum şəhərində ölümcül virusa yoluxan 23 yaşlı futzalçının həyatını xilas etmək mümkün olmayıb.

Şeyxi İsfahanın “Sepahan” klubunun da formasını geyinib.

