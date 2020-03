Yunanıstanda koronavirusa yoluxanların sayı artdı

Yunanıstanda daha 1 nəfərdə koronavirus aşkarlanıb.

“Report” “RİA Novosti”yə istinadən xəbər verir ki, ölkədə koronavirusa yoluxanların sayı 4-ə çatıb.

Məlumata görə, yoluxan şəxs daha öncə İtaliyaya səfər etmiş 36 yaşlı yunanıstanlı qadındır. Bildirilir ki, qadının vəziyyəti yaxşıdır.

Qeyd edək ki, Yunanıstanda koronavirusa ilk yoluxma halı fevralın 26-da qeydə alınıb.

Xatırladaq ki, dünyada koronavirus infeksiyasından ölənlərin sayı 2 867 nəfərdir. Virus daşıyıcılarının sayı isə 83 877-dən çoxdur.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.