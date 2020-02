Antarktidada buzların əriməsi səbəbindən yeni ada yaranıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "Daily Mail” məlumat yayıb. Tədqiqatçılar adanı Pine İsland körfəzində aşkar ediblər. Ada o qədər böyükdür ki, kosmosdan aydın müşahidə olunur.

Alimlər əmindirlər ki, yeni adanın yaranması qitədə qeydə alınan yüksək temperaturla əlaqədardır. Mütəxəssislər adadan canlıların nümunələrini toplayıb müayinə ediləcəklər.

