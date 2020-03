Bakı polisi koronavirusla bağlı yayılan məlumatlara münasibət bildirdi

Koronavirusun yayılmasının qarşısının alınması ilə bağlı yaşayış evlərinə naməlum şəxslərin daxil olması ilə bağlı sosial şəbəkələrdə yayılan məlumatlar tərəfimizdən tam və hərtərəfli araşdırılıb.

Milli.Az xəbər verir ki, bu barədə Bakı şəhər BPİ-nin Mətbuat Xidmətinin rəisi, polis mayoru Elşad Hacıyev Trend-ə bildirib ki, yayılan məlumatlar təsdiqini tapmayıb.

Xidmət rəisi əlavə edib ki, bu və ya digər formada paytaxtın polis orqanlarına hər şəhər sakinləri tərəfindən hansı müracət daxil olmayıb.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.