Baş infeksionist ölkədə koronavirusun olmasından xəbərsiz imiş - "Qoy dəqiqləşdirim..."

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin yanında operativ qərargah Azərbaycanda ilk koronavirus (COVİD-19) infeksiyasına yoluxma faktının qeydə alınsa da Səhiyyə nazirliyinin baş infeksionisti Cəlal İsayev bundan xəbərsizdir.

Metbuat.az xəbər verir ki, ölkə.az-a açıqlama verən baş infeksionist Cəlal İsayev Azərbaycanda ilk koronavirus (COVİD-19) infeksiyasına yoluxma faktının qeydə alınma faktından xəbərsiz olduğunu dilə gətirib.

“Mənim xəbərim yoxdu. Artıq bununla bağlı mənə sizdən əvvəl də zəng etsələr dedim ki, xəbərim yoxdu. “Gün ərzində başqa işlərlə məşğul olduğumdan bu barədə hər hansı məlumat ala bilməmişəm. Qoy dədiqləşdirim, ondan sonra hansı addımların atılması barədə fikir yürüdə bilərəm”- C.İsayev qeyd edib.

C.İsayev onu da əlavə edib ki, əgər fakt doğrudursa, o zaman həmin şəxslə təmasda olan bütün insanlar yoxlanılacaq və testdən keçiriləcək, karantinə alınaraq proflaktik tədbirlər görüləcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.