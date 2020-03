Gürcüstandan İran və İtaliyaya yük və sərnişin daşımalarına icazələrin verilməsi dayandırılıb.

“Report”un yerli bürosu xəbər verir ki, bu barədə ölkənin Quru Nəqliyyatı Agentliyi məlumat yayıb.

Bu gündən qüvvəyə minən qərar koronavirusun yayılmasının qarşısının alınması məqsədilə qəbul olunub.



