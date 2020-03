Lavrov: “Moskva və Ankara arasında İdliblə bağlı dialoq üçün imkan qalmaqdadır”

“Moskva türkiyəli hərbçilərin Suriyada həlak olması ilə bağlı Türkiyəyə başsağlığı verib”.

“Report”un Rusiya bürosunun məlumatına görə, bunu Rusiya Xarici İşlər naziri Sergey Lavrov Lüksemburqun Xarici və Avropa İşləri naziri Jan Asselbornla birgə mətbuat konfransında deyib.

O həmçinin bu gün Putinlə Ərdoğan arasında baş tutan telefon danışığı barədə də məlumat verib.

Nazirin sözlərinə görə, Rusiya və Türkiyə İdliblə bağlı koordinasiyanı davam etdirməyə hazırdır.

“Moskva ilə Ankara arasında İdliblə bağlı razılaşmalar tam yerinə yetirilsəydi, Türkiyə hərbçilərinin həlak olması kimi faciələrin qarşısını almaq olardı”, - o deyib.

Nazir Moskva ilə Ankara arasında İdliblə bağlı dialoq üçün imkanın hələ də qaldığını vurğulayıb.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.