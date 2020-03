Almaniyada koronavirusa yoluxanların sayı 60-a çatıb.

“Report” “Reuters”ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə ölkənin Səhiyyə Nazirliyi məlumat yayıb.

Xatırladaq ki, dünyada koronavirus infeksiyasından ölənlərin sayı 2 867 nəfərdir. Virus daşıyıcılarının sayı isə 83 876-dan çoxdur.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.