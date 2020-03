Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan və Rusiya lideri Vladimir Putin baş tutan telefon danışığında Suriyanın İdlib bölgəsindəki vəziyyəti müzakirə etmək üçün görüşməyə razılıq veriblər.

“Report” TASS-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə prezidentinin nümayəndəsi məlumat verib.

Onun sözlərinə görə, Türkiyə lideri həmçinin ABŞ, Almaniya və Fransa rəhbərləri ilə də telefon danışıqları aparmaq niyyətindədir.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.