UEFA Çempionlar Liqasında həftənin oyunçusu açıqlanıb.

“Report” xəbər verir ki, azarkeşlər arasında aparılan səsvermədə 1/8 final mərhələsinin ilk oyununda İngiltərə təmsilçisi “Mançester Siti”nin İspaniyada "Real Madrid" 2:1 hesabı ilə məğlub etdiyi oyunda 1 qol və 1 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalan Kevin De Bröyne qalib olub.

28 yaşlı belçikalı yarımmüdafiəçi Serxio Busqets ("Barselona", İspaniya) və Serj Qnabrini ("Bavariya", Almaniya) qabaqlayıb.



