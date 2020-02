Bu ilin ən zəngin adamları açıqlanıb - REYTİNQ

"Hurun" reytinq agentliyinin son araşdırmasının nəticələrinə görə, dünyada milyarderlərin sayı 346 nəfər artaraq 2 816 nəfərə çatıb. Onların ümumi sərvəti 11,2 trln. ABŞ dolları dəyərində qiymətləndirilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, son 5 ildə dünya milyarderlərinin ümumi sərvəti 66% artıb. Ən zəngin insanlar siyahısının ilk onluğunda yer almış milyarderlərin ümumi sərvəti təxminən 1 trln. dollar təşkil edir.

Bu il siyahıda 40 yaşınadək olan 90 milyarder yer alıb ki, bu da ötən illə müqayisədə 5 nəfər çoxdur. Onlardan 54-ü sərvətlərini özləri əldə edib, 36-nın sərvəti isə onlara miras qalıb.

2020-ci ilin ən zəngin adamları:

