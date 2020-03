İdeal bədən quruluşu ilə gənc qızlara meydan oxuyan 50 yaşlı müğənni Cenifer Lopez saç stilini dəyişib.

Publika.az xəbər verir ki, idman geyimində görüntülənən dünya ulduzu qısa saçlara üstünlük verib.

O, striptizçi qadını canlandırdığı son filmi "Hustlers" üçün uzatdığı saçları ilə vidalaşıb.

