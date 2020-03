Azərbaycan Nazirlər Kabinetinin yanında operativ qərargah brifinq keçirir.

Publika.az xəbər verir ki, qərargah koronavirusla bağlı jurnalistlərin suallarını cavablayır.

Qeyd edək ki, bu gün Nazirlər Kabinetinin yanında operativ qərargah Azərbaycanda ilk koronavirus (COVİD - 19) infeksiyasına yoluxma faktının qeydə alındığını təsdiq edib.

