ŞOK GÖRÜNTÜLƏR: Gec geyindiyinə görə tərbiyəçi uşağı QƏDDARCASINA DÖYDÜ - VİDEO

Yeddi yaşlı uşaq əynini gec geyindiyi üçün tərbiyəçi tərəfindən qəddarcasına döyülüb.



Metbuat.az xəbər verir ki, Surqutda bağçaların birində baş verənlər barədə görüntüləri uşağın atası sosial şəbəkədə paylaşıb.

Atanın sözlərinə görə, prokurorluğa, Daxili İşlər Nazirliyinə və İstintaq Komitəsinə dəfələrlə bu mərkəzlə bağlı şikayətlər daxil olub. Döyülən digər uşaqlar hətta polis əməkdaşlarının müşayiəti ilə xəstəxanaya aparılıblar.

Lakin mərkəzdə nə uşaqlara münasibət dəyişib, nə də müəllimlərə qarşı hər hansı tədbir görülüb.

Video yayılandan sonra Rusiya Federasiyasının İstintaq Komitəsində hadisə ilə bağlı yoxlamalar başlayıb.

Mənbə.RENTV

