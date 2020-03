Azərbaycan Nazirlər Kabinetinin yanında operativ qərargah brifinq keçirir.

Milli.Az Trend-ə istinadən bildirir ki, qərargah koronavirusla bağlı jurnalistlərin suallarını cavablayır.

Qeyd edək ki, bu gün Nazirlər Kabinetinin yanında operativ qərargah Azərbaycanda ilk koronavirus (COVİD - 19) infeksiyasına yoluxma faktının qeydə alındığını təsdiq edib.

Milli.Az

