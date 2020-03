Ərdoğan bütün DÜNYAYA ELAN ETDİ: Əsədin hər bir ünsürü...

“Şəhidlərimizin qanı yerdə qalmayacaq”.



Publika.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyip Ərdoğan İdlibdə 33 türk əsgərinin şəhid edilməsinə münasibət bildirərkən deyib.



Prezident Administrasiyasının İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsi vasitəsilə açıqlanan münasibətdə Ərdoğan sərt açıqlamalar verib.



“Sayı milyonlarla olan insanları sərhədlərimizə yığan rejim milli təhlükəsizlik probleminə bir də əsgərlərimizin qanını əlavə etdi. Şəhidlərimizin qanı yerdə qalmayacaq. Rejimin hər bir ünsürü Türkiyənin hədəfindədir və atəş altına alınacaq. Türkiyə heyətinin Ankarada təklif etdiyi atəşkəs davamlı olmalı və rejim Soçi anlaşmasına əməl etməlidir. Bu cür hücumlar Türkiyənin İdlib məsələsindəki mövqeyini dəyişdirməyəcək”, - açıqlamada deyilir.



Ərdoğan və Putinin yaxın dövrdə görüşəcəyi ilə bağlı qərarın verildiyi də deyilir.



Asif





