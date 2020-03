Arnold Şvarseneqqer ofisə UZUNQULAQ GƏTİRDİ - FOTO

Hollivud ulduzu Arnold Şvarseneqqer evində bəslədiyi uzunqulağı özü ilə ofisə aparıb.



Milli.Az ''ölkə.az''a istinadən xəbər verir ki, 72 yaşlı aktyor evdə bəslədiyi heyvanlarını şəxsi ofisinə aparıb. O Lulu adlı uzunqulağı və Visky adlı ponisi ilə iş yerində maraqlı vaxt keçirib. Aktyor heyvanlar ıofisdə sərbəstcə gəzrirərkən, bir yandan da onları yemləyib. Üstəlik həmin anları videoya çəkməyi də unutmayıb. Dəmir Arni ləqəbli aktyor balaca ponisini özü ilə tez-tez gəzməyə apardığını da deyib.

Milli.Az

