Rusiyalı məhşur rəqqasə Anastasiya Malışeva bu dəfə də möhtəşəm rəqsi ilə diqqəti özünə toplaya bilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, ''İnstaqram'' da 2 milyondan çox izləyicisi olan rəqqasə Ticarət Mərkəzlərinin birində erotik rəqs edib. Şəxsi ''İnstaqram'' hesabında görüntüləri paylaşan Malışevaya izləyicilərinin fikirləri bir mənalı olmayıb.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.