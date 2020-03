Bu gün Bakının Xəzər rayonunda 616 fərdi yaşayış evinə qaz verilib

Bu barədə “Report”a Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) “Azəriqaz” İstehsalat Birliyindən məlumat verilib.

Bildirilib ki, Binə qəsəbəsi, "Atçılıq" adlandırılan ərazidə Badam bağlarının ətrafında yerləşən yeni massivin qazlaşdırılması işləri başa çatdırılıb. Evlərdə qaz sayğacı və fərdi tənzimləyici quraşdırılıb.



