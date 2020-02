Ermənilər Yerevanda video çəkən azərbaycanlını axtarır - VİDEO

Bir neçə gün öncə, Yerevanın mərkəzində azərbaycanca danışan və çəkiliş aparan şəxsin görüntüləri yayılmışdı.

Metbuat.az modern.az-a istinadən xəbər verir ki, Ermənistan KİV-inin xəbərinə görə, məsələ Ermənistan cəmiyyətində bir neçə gündür ki, ciddi müzakirələrə yol açıb.

"Milli Təhlükəsizlik Xidməti faktla bağlı araşdırma aparır və ictimaiyyətə məlumat verəcək.

Hələ ki, ancaq bunu deyə bilərəm”, - deyə Ermənistan Milli Təhlükəsizlik Şurasının Baş katibi Armen Qriqoryan söyləyib.



O, yaxın vaxtlarda təhlükəsizlik orqanlarının geniş açıqlama verəcəklərini də əlavə edib.

