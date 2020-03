Gürcüstanın Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) ölkə vətəndaşlarına müraciət edib.

“Report”un yerli bürosu xəbər verir ki, Gürcüstan vətəndaşları koronavirusun yayıldığı ölkələrə səfərlərdən çəkinməyə çağırılıb.

XİN-nin müraciətində qeyd olunub ki, koronavirusun Gürcüstanda yayılmasının qarşısının alınması üçün Çin, İran, İtaliya və Cənubi Koreyaya səfər və səyahətlərin edilməsi tövsiyə olunmur.



