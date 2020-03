TƏBİB-in Yoluxucu xəstəliklər işçi qrupunun rəhbəri Vasif Əliyev bu gün keçirilən mətbuat konfransında çıxış edib.

"Report"un xəbərinə görə, o deyib ki, apteklərdə satılan maskaların qoruyuculuğu yoxdur:

"Onun sözlərinə görə, maskanı bütün respirator infeksiya daşıyıcı olan şəxslər taxmalıdır:

"Sağlam insanın maska taxması mühüm deyil. Qoruyuculuğu yüksək olan maskalar ancaq tibb işçiləri üçün istehsal olunur. Bu da apteklərdə satılmır".



