"224 nəfər karantin şəraitində saxlanılıb. 12 nəfər İran, 1 nəfər İtaliya, 7 nəfər digər ölkələrin vətəndaşları, qalanları isə Azərbaycan vətəndaşıdır".

Publika.az xəbər verir ki, bunu TƏBİB-in şöbə müdiri Yaqut Qarayeva deyib: "Epidemiya sərhəd tanımır. Biz virus yayılan ölkələrlə işləyirik. Bu şəxslər müalicə almırlar, sadəcə karantində saxlanılıblar".

O bildirib ki, Bu rəqəmlər daima dəyişir: "Cavabların alınması vaxt alır. Laboratoriyalar 24 saat rejimində çalışır".

