Koronavirus ciddi pnevmoniya yaradır - Vasif Əliyev

"Koronavirus ciddi pnevmoniya yaradır. Klinik əlamətlər və burun ördəyindən alınan nəticələrlə koronavirus təsdiqlənir".

Publika.az xəbər verir ki, bunu TƏBİB-in infeksion xəstəliklər üzrə işçi qrupunun rəhbəri infeksionist Vasif Əliyev Nazirlər Kabinetinin yanında operativ qərargahın koronavirusla bağlı mətbuat konfransında deyib: "Xəstə insanla təmasda olmayan biri koronavirusla bağlı müraciət etməməlidir. Bu adi virus əlaməti də ola bilər".

Vasif Əliyev qeyd edib ki, virus qriplə eyni əlamətləri daşıdığı üçün xəstəliklər vətəndaşlarda narahatlıq doğurur.

