Tanınmış rəqqasə Renka fotokamera önünə keçib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, şarlarla fotosessiya etdirib. Onun şəkillərdəki açıq-saçıq, qara rəngli libası diqqətlərdən yayınmayıb.

Renka bədənindəki döymələri nümayiş etdirməkdən də çəkinməyib.

Sözügedən fotoları təqdim edirik:

