Türkiyəli aktrisa Səadət Işıl Aksoy ilk övladını dünyaya gətirib.

Milli.Az axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, sənətçinin 22 fevralda qızı doğulub. 36 yaşlı S.Aksoy qızına Marisa Gülcan Kıraner adını qoyub.

Qeyd edək ki, aktrisa 2014-cü ildə Pamir Kıranerlə ailə həyatı qurub. O, Amerikada yaşayır.

