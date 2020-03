"Gürcüstanda koronavirusa daha bir yoluxma halı qeydə alınıb".

Milli.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bunu ölkənin Xəstəliklərə Nəzarət Milli Mərkəzinin rəhbəri Amiran Qamkrelidze deyib.

Onun sözlərinə görə, virus İtaliyadan qayıtmış Gürcüstan vətəndaşında qeydə alınıb.

Xatırladaq ki, fevralın 26-da ölkədə ilk yoluxma halı qeydə alınmışdı.

Milli.Az

