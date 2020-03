Tbilisinin mərkəzində Mtatsminda dağının ətəyində yanğın başlayıb.

“Report”un Gürcüstan bürosu xəbər verir ki, yanğın iki ocaqda qeydə alınıb.

Hadisə yerinə yanğınsöndürənlər cəlb olunub.



