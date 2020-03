Tanınmış idman jurnalisti Rövşən Binnətli "İdman TV"nin direktoru təyin olunub.

Bu barədə "Report"a R.Binnətlinin özü məlumat verib. Telejurnalist bildirib ki, bu vəzifə müvəqqəti olaraq ona həvalə edilib.

Qeyd edək ki, Rövşən Binnətli bundan əvvəl həmin kanalda direktor müavini vəzifəsində çalışıb.



