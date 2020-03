BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası Suriyanın İdlib bölgəsindəki vəziyyətlə bağlı təcili toplantı keçirəcək.

Publika.az xəbər verir ki, bu barədə Böyük Britaniya hökumətindən açıqlama verilib. Məlumata görə, toplantı bu gün baş tutacaq.

Böyük Britaniya İdlibdə Suriya ordusunun hücumlarını qınayıb.

Anar Türkeş

