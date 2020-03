Dünyanın ən cazibədar hakimi - FOTOlar

Dünyanın ən cazibədar hakimi seçilən Karolina Boyar günü-gündən məşhurlaşır.

Milli.Az fanat.az-a istinadən xəbər verir ki, "Instagram"da izləyici sayı 150 mini keçən 22 yaşlı hakim gözəlliyinin oyun zamanı ona kömək etdiyini bildirir:

"Qadınlara məxsus təbii cazibə qüvvəsi oyun zamanı da işə yarayır. Bu oyunun ən gərgin anlarında da mənə kömək edir. Bu mənə oyunu daha rahat idarə etmək imkanı verir. Oyunlar gözəlliyimin yardımı ilə daha gözəl və centlem şəraitdə keçir".

Karolina təkcə hakimliklə məşğul deyil. O, həm də Krakov Universitetində hüquq fakültəsinin tələbəsidi.

