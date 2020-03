“Rusiya prezidenti Vladimir Putin və Türkiyənin dövlət başçısı Rəcəb Tayyib Ərdoğan arasında görüş martın 5-i ya da 6-sı baş tuta bilər”.

Publika.az xəbər verir ki, bu barədə Kremlin mətbuat katibi Dmitriy Peskov açıqlama verib. O bildirib ki, dövlət başçılarının mümkün görüşü barədə hazırlıqlar artıq başlayıb.

Qeyd edək ki, Suriya ordusunun İdlibdə türkiyəli hərbçilərin həlak olması ilə nəticələnən hücumlarından sonra bölgədə vəziyyət gərginləşib.

Anar Türkeş

