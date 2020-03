Gürcüstan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi fevralın 28-dən başlayaraq İrana və İtaliyaya sərnişin və yük daşımaları üçün icazələrin verilməsini dayandırır.

Milli.Az Trend-ə istinadən bildirir ki, bu iki ölkə istiqamətində hazırda etibarlı olan icazələr də qüvvədən düşmüş hesab edilir.

Xatırladaq ki, bu gün Gürcüstanda koronavirusa daha bir yoluxma halı qeydə alınıb.

Virus İtaliyadan qayıtmış Gürcüstan vətəndaşında aşkarlanıb.

Milli.Az

