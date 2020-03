2020-ci ilin yanvar ayında Azərbaycana dünyanın 136 ölkəsindən 226,2 min əcnəbi və vətəndaşlığı olmayan şəxs gəlib.

İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzindən Trend-ə verilən məlumata görə, gələnlərin sayı 2019-cu ilin yanvar ayı ilə müqayisədə 18,1 faiz çoxdur.

2020-ci ilin yanvar ayında ölkəmizə gələn xarici vətəndaşların bank kartları vasitəsi ilə apardıqları əməliyyatların həcmi 85,2 milyon manat təşkil edib.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.