Gürcüstanın Borjomi bələdiyyəsinin rəhbəri Levan Lioartiya və Şəhər Şurasının sədri Giorgi Qoqiçaşvili saxlanılıb.

“Report”un Gürcüstan bürosu xəbər verir ki, bu barədə yerli mətbuat məlumat yayıb.

Bildirilib ki, onlar rüşvətə görə tutulub.



