Kürdəmirdə zəncirvari qəza olub.

"Report"un Yuxarı Şirvan bürosu xəbər verir ki, hadisə Bakı-Qazax yolunun 204-cü kilometrliyində, yolun Kürdəmirin Qarabucaq kəndindən keçən hissəsində qeydə alınıb.

Belə ki, 1954-cü il təvəllüdlü Dadaşov Gülməmməd Selan oğlu idarə etdiyi “Ford” markalı mikroavtobusla iribuynuzlu heyvanı vurub. Bundan sonra “Mercedes” markalı avtomobilin sürücüsü, 1982-ci il təvəllüdlü Bərdə sakini Abdullayev Samir Vaqif oğlu ölmüş heyvanın yolun ortasındakı cəsədini görərək nəqliyyat vasitəsinin sürətini azaldıb. Bu zaman arxadan gələn, Bərdə sakini Azər adlı sürücünün idarə etdiyi “Volkswagen” markalı avtomobil “Mercedes”ə çırpılıb. Nəticədə “Mercedes” yoldan çıxaraq su kanalına düşüb.

Hadisə zamanı “Mercedes”də olan sərnişinlər - Bakı sakinləri, 1983-cü il təvəllüdlü Məhərrəmov Zakir Baxşəli oğlu, 1956-cı il təvəllüdlü Rəhimov Qalib Kərim oğlu, Bərdə sakini, 1988-ci il təvəllüdlü Novruzova Vüsalə Mehman qızı və “Ford”un sürücüsü, Kürdəmir rayon sakini Dadaşov Gülməmməd Selan oğlu müxtəlif növ bədən xəsarətləri alıblar. Yaralılar təcili tibbi yardım maşınının köməyi ilə Kürdəmir rayon Mərkəzi Xəstəxanasına çatdırılıblar və Travmatologiya şöbəsinə yerləşdiriliblər.

