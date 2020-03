Çuğundur və bana şirələrini qatıb İÇİN: Bu xəstəliyin dərmanıdır

Ürək xəstəlikləri üçün ən faydalı məhsullardan biri də çuğundur şirəsidir.

Publika.az xəbər verir ki, bu şirənin daim qəbulu damarları xolesterindən təmizləyir, arterial təzyiqi tənzimləyir.

Kaliumla zəngin olan banan şirəsi də ürəyin fəaliyyətinə çox müsbət təsir edir, ürək əzələsini möhkəmləndirir.

Ürəyin sağlamlığını qorumaq üçün hər gün bu iki şirənin qarışığını içməyi tövsiyə edilir. 1/2 stəkan çuğundur və 1/2 stəkan banan şirəsi qarışdırın və için. Müntəzəm qəbul olunması həddindən artıq faydalıdır.

