Rusiyanın Həştərxan vilayətində helikopter qəzaya uğrayıb.

Publika.az yerli mənbələrə istinadən xəbər verir ki, hadisə zamanı 1 nəfər həyatını itirib. Onun kimliyi açıqlanmır. Məlumata görə, “Lukoil” şirkətinə məxsus helikopter havaya qalxandan bir neçə dəqiqə sonra yerə çırpılıb. Hadisənin səbəbləri araşdırılır.

Anar Türkeş

