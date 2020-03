Dünyanın ilk insanlı dronu

Dünyanın ilk insanlı akrobatika dronu ilə sınaq uçuşları reallaşdırıldı. Bir insan daşıya bilən dron ilə edilən akrobatik hərəkətlər görənləri təəccübləndirəcək səviyyədədir.

Bütün gövdəsi karbondan hazırlanan dronun aerodinamik olması üçün 6 ədəd pər bağlandı. Tək bir sərnişin daşımaq üçün hazırlanmış dron, içində olan sərnişin tərəfindən deyil yerdə olan bir dron pilotu tərəfindən idarə edilir.

İstehsalçı qrupun "Big Drone" adını verdiyi dron ilə uçuşda sərnişin olaraq Drone Champions qurucusu Herbert Veirater iştirak etdi.

Göstərilən uçuşda, Big Drone modeli bir insanla bərabər bir çox akrobatik manevrlər etdi.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.