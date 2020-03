Bu gün Azərbaycanda koronavirus aşkar olunmuş şəxsin hansı xəstəxanada müalicə edildiyi məlum olub.

Publika.az Axar.az-a istinadən xəbər verir ki, 23 yaşlı Rusiya vətəndaşı Astara Rayon Mərkəzi Xəstəxanasına yerləşdirilib.

