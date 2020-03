Suriya ordusunun İdlibə hücumu nəticəsində 1 türkiyəli hərbçi həlak olub. 2 əsgər yaralanıb.

Publika.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilir ki, hücum top atışlarıyla həyata keçirilib. Məlumata görə, Türkiyə ordusu Suriya hökumət qüvvələrinin mövqelərinə cavab atəşi açır.

Xatırladaq ki, ötən gün Suriya ordusunun hücumu nəticəsində İdlibdə 33 türkiyəli hərbçi həlak olub.

Anar Türkeş

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.