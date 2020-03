Suriyanın İdlib əyalətində daha bir türk əsgəri həlak olub.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin Milli Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb.

Məlumatda bildirilir ki, Suriyanın Bəşşar Əsədə məxsus hərbi qüvvələrinin artilleriya atəşi nəticəsində 1 türk əsgəri həlak olub, daha 2 hərbçi yaralanıb.



