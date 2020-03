Pakistanın cənubundakı Rohri rayonunda qatarla avtobusun toqquşması nəticəsində azı 30 nəfər həyatını itirib. Çox sayda yaralı var.

Publika.az xarici KİV-lərə istinadən xəbər verir ki, hadisə avtobus dəmiryol xəttini keçməyə çalışarkən baş verib. Sürücü çox çalışsa da qəzadan yayına bilməyib.

Hadisəyə avtobus sürücüsünün səbəb olduğu bildirilir.

Anar Türkeş

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.